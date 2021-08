L1 (J2) : Tout savoir sur PSG - Strasbourg

Victorieux à Troyes lors de la première journée (1-2), le PSG tentera ce samedi de confirmer à domicile pour ainsi prendre les commandes du championnat. Après la perte de leur titre l'an dernier, les Parisiens ont faim de succès et voudront rapidement se placer parmi les premiers. En face, après sa défaite à domicile contre Angers (0-2), Strasbourg espère bien rebondir malgré ce déplacement périlleux au Parc des Princes.

Les stats à connaitre

En 2020-21, le PSG a terminé 2eme de Ligue 1 avec 82 points (26 victoires, 4 nuls et 8 défaites) et une différence de +58.



En championnat de France, les Parisiens restent sur huit succès, un match nul et un revers, soit 25 points.



Cette saison, Achraf Hakimi et Mauro Icardi sont pour le moment les meilleurs buteurs du Paris Saint-Germain (1 but).



Cet été, le PSG vient de s'offrir les services de Lionel Messi, l'attaquant argentin, arrivé gratuitement en provenance du FC Barcelone.



L'an dernier, Strasbourg s'est classé au 15eme rang du championnat de France avec 42 points (11 victoires, 9 nuls et 18 défaites) et une différence de -9.



Sur les dix derniers matchs du RCSA en Ligue 1, le club compte neuf points, grâce à un bilan de deux victoires, trois nuls et cinq défaites.



Actuellement, le club alsacien ne compte donc pas de joueur au classement des buteurs et des passeurs.



Recruté pour gratuitement à Valence, l'attaquant Kevin Gameiro est pour le moment la recrue phare de l'été strasbourgeois.



Sur les dix dernières rencontres entre les deux équipes en Ligue 1, le Paris en a gagné six, Strasbourg une et il y a eu trois matchs nuls.