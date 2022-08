L1 (J2) : Tout savoir sur PSG-Montpellier

Largement victorieux face à Clermont (0-5), le PSG voudra poursuivre sur sa lancée ce samedi soir pour la première au Parc des Princes dans cette saison 2022-2023. Alors que le club de la capitale pourra compter sur Kylian Mbappé - remis de ses douleurs aux adducteurs - en face, le Montpellier de Téji Savanier tentera de jouer sa chance à fond. Lors de la 1ère journée, Montpellier avait su s'imposer contre Troyes (3-2).

Les stats à connaître :

Paris a remporté 8 de ses 9 derniers matches contre Montpellier en Ligue 1. Seule exception : une défaite le 30 avril 2019 à la Mosson (2-3).



Vainqueur 5-0 à Clermont lors de la 1ère journée, Paris est la 1ère équipe à commencer une saison de Ligue 1 par une victoire par 5 buts d’écart depuis Auxerre à Rennes le 28 juillet 2001 (5-0 également).



Montpellier est l’équipe qui a perdu le plus de matches en déplacement en Ligue 1 en 2022 (8 défaites). Le MHSC reste sur 5 revers de rang à l’extérieur en L1, mais n’a plus fait pire depuis mars-août 2013 (7).



Lionel Messi (Paris) a été impliqué dans 3 buts lors de la 1ère journée de Ligue 1 contre Clermont (2 buts, 1 passe décisive), égalant sa meilleure entame de championnat en carrière déjà réalisée avec Barcelone en Liga en 2011/12, 2013/14 et 2016/17 (2 buts et 1 passe décisive à chaque fois également).



Kylian Mbappé est impliqué dans 14 buts contre Montpellier en Ligue 1 (9 buts, 5 passes décisives), plus que contre toute autre équipe. Aucun joueur n’a plus souvent marqué que l’attaquant de Paris face au MHSC dans son histoire dans l’élite (9 buts).



Mamadou Sakho pourrait jouer son 1er match contre Paris toutes compétitions confondues, plus de 9 ans après sa dernière apparition avec le club de la capitale en Ligue 1 (26 mai 2013 contre Lorient, où il était entré en jeu à la 83e minute comme… gardien de but). L’ancien capitaine du PSG avait manqué les 2 matches de Montpellier contre Paris la saison passée en L1.