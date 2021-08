L1 (J2) : Tout savoir sur Nantes - Metz

Après avoir un match nul obtenu à Lyon (1-1), Nantes a désormais rendez-vous dans son antre pour confirmer ce résultat intéressant à l'extérieur lors de la 1ere journée. En face, Metz a également fait un nul contre Lille au terme d'un match complètement fou (3-3). Ce week-end, les joueurs de Frédéric Antonetti tenteront de ne pas rentrer sans rien de son déplacement en Loire-Atlantique.

Les stats à connaitre

En 2020-21, Nantes a terminé 18eme de Ligue 1 avec 40 points (9 victoires, 13 nuls et 16 défaites) et une différence de -8.



En championnat de France, le FCNA reste sur quatre succès, deux matchs nuls et quatre revers, soit 14 points.



Cette saison, le défenseur Jean-Charles Castelletto (un but) est pour le moment le meilleur buteur des Canaris.



Cet été, Nantes a obtenu le prêt de Wylan Cyprien, l'ancien joueur de Nice, arrivé en provenance de Parme.



L'an dernier, Metz s'est classé au 10eme rang du championnat de France avec 47 points (12 victoires, 11 nuls et 15 défaites) et une différence de -4.



Sur les dix derniers matchs du FCM en Ligue 1, le club compte six points, grâce à un bilan d'une victoire, trois nuls et six défaites.



Actuellement, le latéral droit Fabien Centonze est le meilleur réalisateur du club de Moselle (deux buts).



Recruté pour gratuitement à Nancy, le milieu offensif Amine Bassi est pour le moment la recrue phare de l'été messin.



Sur les dix dernières rencontres entre les deux équipes en Ligue 1, Nantes en a gagné une, Metz trois et il y a eu un quatre matchs nuls.