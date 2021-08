L1 (J2) : Tout savoir sur Marseille - Bordeaux

Après une renversante victoire à Montpellier le week-end dernier (2-3), Marseille voudra enchaîner à l'Orange Vélodrome, qui ne sera pas loin de faire le plein pour l'occasion. De son côté, Bordeaux s'est incliné à domicile contre Clermont (0-2) et tentera de se reprendre pour lancer sa saison, qui a débuté sur des mauvaises bases. Une belle fête en perspective dans un stade qui n'attend que ça.

Les stats à connaitre

En 2020-21, Marseille a terminé 5eme de Ligue 1 avec 60 points (16 victoires, 12 nuls et 10 défaites) et une différence de +7.



En championnat de France, l'OM reste sur cinq succès, trois matchs nuls et deux revers, soit 18 points.



Cette saison, le milieu offensif Dimitri Payet (deux buts) est pour le moment le meilleur buteur des Phocéens.



Cet été, Marseille s'est offert les services de Gerson, le milieu brésilien, arrivé en provenance de Flamengo pour environ 25 millions d'euros.



L'an dernier, Bordeaux s'est classé au 12eme rang du championnat de France avec 45 points (13 victoires, 6 nuls et 19 défaites) et une différence de -14.



Sur les dix derniers matchs du FCGB en Ligue 1, le club compte 9 points, grâce à un bilan de trois victoires et sept défaites



Actuellement, le club girondin ne compte donc pas de joueur au classement des buteurs et des passeurs.



Arrivé en prêt en provenance du PSG, le défenseur Thimothée Pembélé est pour le moment l'une des principales recrues de l'été bordelais.



Sur les dix dernières rencontres entre les deux équipes en Ligue 1, Marseille en a gagné quatre, Bordeaux une et il y a eu cinq matchs nuls.