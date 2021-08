L1 (J2) : Tout savoir sur Lorient - Monaco

Après avoir fait match nul (1-1) sur la pelouse de Saint-Etienne le week-end dernier, Lorient aura à cœur d'enchaîner au Moustoir, et pourquoi pas de remporter son premier succès de la saison en faisant tomber un gros au passage. De son côté, après le nul contre Nantes (1-1) et entre deux rencontres de Ligue des Champions, Monaco voudra enfin lancer sa saison et arrêter de laisser des points en route.

Les stats à connaitre

En 2020-21, Lorient a terminé 16eme de Ligue 1 avec 42 points (11 victoires, 9 nuls et 18 défaites) et une différence de -18.En championnat de France, le FCL reste sur quatre succès, trois matchs nuls et trois revers, soit 15 points.Cette saison, l'arrière gauche Vincent Le Goff (un but) est pour le moment le meilleur buteur des Merlus.Cet été, Lorient s'est offert les services d'Igor Silva, un latéral droit brésilien, arrivé en provenance de NK Osijek (Croatie) pour environ deux millions d'euros.L'an dernier, Monaco s'est classé au 3eme rang du championnat de France avec 78 points (24 victoires, 6 nuls et 8 défaites) et une différence de +34.Sur les dix derniers matchs de l'ASM en Ligue 1, le club compte 23 points, grâce à un bilan de sept victoires, deux nuls et une défaite.Actuellement, l'ailier Gelson Martins est le meilleur réalisateur du club du Rocher (un but) et le latéral gauche Caio Henrique est le meilleur passeur (une passe).Recruté pour environ 17 millions d'euros à l'AZ Alkmaar, l'attaquant néerlandais Myron Boadu est pour le moment la recrue phare de l'été monégasque.Sur les dix dernières rencontres entre les deux équipes en Ligue 1, Monaco en a gagné six, Lorient deux et il y a eu deux matchs nuls.