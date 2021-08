L1 (J2) : Tout savoir sur Lille - Nice

Après un nul spectaculaire à Metz le week-end dernier (3-3), Lille voudra conserver son invincibilité et battre la nouvelle équipe de Christophe Galtier, l'entraîneur parti après le titre de champion de France. En face, ambitieux, Nice, qui a dû se contenter d'un match nul contre Reims lors de la 1ere journée (0-0), aimerait sans doute bien frapper un gros coup d'entrée.

Les stats à connaitre

En 2020-21, Lille a terminé 1er de Ligue 1 avec 83 points (24 victoires, 11 nuls et 3 défaites) et une différence de +41.



En championnat de France, les Dogues restent sur six succès, trois matchs nuls et un revers, soit 19 points.



Cette saison, Sven Botman, Jonathan Ikoné et Burak Yilmaz sont pour le moment les meilleurs buteurs du LOSC.



Cet été, Lille s'est offert les services d'Amadou Onana, un milieu de terrain, arrivé en provenance d'Hambourg pour environ sept millions d'euros.



Sur les dix dernières rencontres entre les deux équipes en Ligue 1, Lille en a gagné deux, Nice trois et il y a eu six matchs nuls.