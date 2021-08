L1 (J2) : Tout savoir sur Lens - Saint-Etienne

Après avoir ramené un bon match nul de Rennes lors de la première journée (1-1), Lens va retrouver Bollaert pour un match qui s'annonce donc bouillant sur le terrain et en tribunes. Car, en face, après un match nul contre Lorient (1-1), Saint-Etienne voudra se rattraper après ce résultat mitigé acquis dans le Chaudron. Ce duel entre clubs historiques s'annonce d'ores et déjà palpitant.

Les stats à connaitre

En 2020-21, Lens a terminé 7eme de Ligue 1 avec 57 points (15 victoires, 12 nuls et 11 défaites) et une différence de +1.



En championnat de France, le RCL reste sur trois succès, quatre matchs nuls et trois revers, soit 13 points.



Cette saison, le milieu Seko Fofana (un but) est pour le moment le meilleur buteur des Sang et Or.



Cet été, Lens s'est offert les services de Kevin Danso, un défenseur autrichien, arrivé en provenance d'Augsbourg pour un peu plus de cinq millions d'euros.



L'an dernier, Saint-Etienne s'est classé au 11eme rang du championnat de France avec 46 points (12 victoires, 10 nuls et 16 défaites) et une différence de -11.



Sur les dix derniers matchs de l'ASSE en Ligue 1, le club compte 18 points, grâce à un bilan de quatre victoires, deux nuls et quatre défaites.



Actuellement, le Tunisien Wahbi Khazri, le milieu offensif, est le meilleur réalisateur du club du Rocher (un but).



Pour le moment, les Verts n'ont pas recruté cet été, malgré quelques départs (Moulin, Cissé, Debuchy et Modeste).



Sur les dix dernières rencontres entre les deux équipes en Ligue 1, Lens en a gagné six, Saint-Etienne une et il y a eu trois matchs nuls.