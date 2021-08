L1 (J2) : Tout savoir sur Brest - Rennes

Après avoir ramené un match nul de Lyon le week-end (1-1), Brest voudra désormais enchaîner devant son public et décrocher une première victoire cette saison dans son antre. En face, après avoir partagé les points avec Lens (1-1), Rennes aura aussi à cœur de lancer sa saison en l'emportant pour ainsi prendre place parmi les premiers du championnat de France.

Les stats à connaitre

En 2020-21, Brest a terminé 17eme de Ligue 1 avec 41 points (11 victoires, 8 nuls et 19 défaites) et une différence de -16.



En championnat de France, le SB29 reste sur un succès, cinq matchs nuls et quatre revers, soit 8 points.



Cette saison, l'attaquant Irvin Cardona (un but) est pour le moment le meilleur buteur des Finistériens.



Cet été, Brest s'est offert les services de Marco Bizot, le gardien néerlandais, arrivé en provenance de l'AZ Alkmaar pour environ cinq millions d'euros.



L'an dernier, Rennes s'est classé au 6eme rang du championnat de France avec 58 points (16 victoires, 10 nuls et 12 défaites) et une différence de +8.



Sur les dix derniers matchs du SRFC en Ligue 1, le club compte 18 points, grâce à un bilan de cinq victoires, trois nuls et deux défaites.



Actuellement, l'ailier Kamaldeen Sulemana est le meilleur réalisateur du club breton (un but) et Flavien Tait est le meilleur passeur (une passe).



Recruté pour environ 17 millions d'euros à Lens, le défenseur central Loïc Badé est pour le moment la recrue phare de l'été rennais.



Sur les dix dernières rencontres entre les deux équipes en Ligue 1, Brest en a gagné une, Rennes cinq et il y a eu quatre matchs nuls.