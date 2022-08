L1 (J2) : Tout savoir sur Brest-Marseille

La passe de 2 pour l'OM d'Igor Tudor ? Le club phocéen a gagné (et convaincu) face à Reims sur le score de 4 à 1 avec une belle implication des différentes recrues estivales, comme Nuno Tavares et Luis Suarez, buteurs à l'Orange Vélodrome. En face, Brest tentera de rebondir après le revers subi sur la pelouse de Lens contre un Florian Sotoca en feu (3-2).

Les stats à connaître :

Brest a perdu 6 de ses 7 derniers matches contre Marseille en Ligue 1. Seule exception : une victoire au Vélodrome le 4 décembre dernier (2-1).



Marseille a gagné 6 de ses 8 derniers déplacements en Bretagne en Ligue 1 (2 défaites).



Brest a perdu ses 2 dernières réceptions en Ligue 1 (0-1 v Strasbourg, 2-4 v Bordeaux), mais n’a plus connu une plus longue série depuis mars-mai 2013 (6).



Marseille a glané 22 points en déplacement en Ligue 1 en 2022 (7 victoires, 1 nul, 3 défaites), plus que toute autre équipe cette année.



L’attaquant de Marseille Luis Suarez a tiré 7 fois au but en 28 minutes lors de la 1re journée contre Reims (3 cadrés, 2 buts), aucun joueur des 5 grands championnats européens n’a plus tiré sur un match au cours duquel il a joué 30 minutes ou moins ces 15 dernières années.



La nouvelle recrue de Marseille Alexis Sanchez est l'un des 5 joueurs à au moins 30 buts dans 3 des 5 grands championnats européens au 21e siècle (63 en Premier League, 39 en Liga, 36 en Serie A) en compagnie de Cristiano Ronaldo, Edin Dzeko, Salomon Kalou et Pierre-Emerick Aubameyang. Personne n'a réussi à faire cette performance dans 4 des 5 grands championnats.