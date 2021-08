L1 (J2) : Tout savoir sur Angers - Lyon

Victorieux la semaine dernière à Strasbourg (0-2), Angers cherchera à confirmer ce dimanche dans son antre face à un gros morceau du championnat de France. En face, après le nul contre Brest (1-1), Lyon voudra pour sa part rattraper les points perdus en route lors de la 1ere journée et enfin lancer sa saison lors de ce déplacement jamais simple en Maine-et-Loire.

Les stats à connaitre

En 2020-21, Angers a terminé 13eme de Ligue 1 avec 44 points (12 victoires, 8 nuls et 18 défaites) et une différence de -18.



En championnat de France, les Angevins restent sur deux succès, deux nuls et six revers, soit 8 points.



Cette saison, Ismaël Traoré et Stéphane Bahoken sont pour le moment les meilleurs buteurs du SCO (1 but).



Cet été, Angers s'est offert les services de Batista Mendy, le milieu défensif franco-sénégalais, arrivé gratuitement en provenance de Nantes.



L'an dernier, Lyon s'est classé au 4eme rang du championnat de France avec 76 points (22 victoires, 10 nuls et 6 défaites) et une différence de +38.



Sur les dix derniers matchs de l'OL en Ligue 1, le club compte 17 points, grâce à un bilan de cinq victoires, deux nuls et trois défaites.



Actuellement, l'attaquant Islam Slimani est le meilleur réalisateur du club rhônalpin (un but) et Karl Toko Ekambi est le meilleur passeur (une passe).



Recruté gratuitement à Rennes, le défenseur central Damien Da Silva est pour le moment la principale recrue de l'été lyonnais.



Sur les dix dernières rencontres entre les deux équipes en Ligue 1, Angers en a gagné zéro, Lyon huit et il y a donc eu deux matchs nuls.