L1 (J19) : Tout savoir sur Troyes - Brest

Troyes a concédé, lors de la 18e journée de Ligue 1, un deuxième revers de rang en championnat. L'ESTAC est au bord de la zone de relégation, avec huit points de retard sur son adversaire du soir. Des Brestois qui ont chuté le week-end dernier contre Montpellier, après une superbe série de victoires.



Les stats à connaître

Troyes n'a goûté à la victoire qu'une seule fois lors de ses sept dernières sorties en Ligue 1 (1n, 5d).Plus de régularité à domicile est nécessaire si les hommes de Laurent Batlles veulent éviter une quatrième relégation consécutive directement après leur montée, car chacun de leurs cinq derniers résultats à domicile en championnat a été différent de celui d'avant (2v, 1n, 2d).Brest a concédé une lourde défaite 4-0 à domicile contre Montpellier lors de leur précédente sortie en championnat, ce qui a mis fin à la plus longue série de victoires en Ligue 1 de l'histoire du club (6v). De plus, c'était également le premier match de championnat dans lequel ils n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets en 2021/22.L'attaquant brestois Franck Honorat a marqué le dernier but du match lors des quatre précédents matchs de Ligue 1 où il a marqué.L'entraîneur de Brest, Michel Der Zakarian, a remporté 75 % de ses confrontations avec Troyes en Ligue 1 (3v, 1d).