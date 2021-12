L1 (J19) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Nantes

Après une petite bouffée d'air en Coupe de France, l'AS Saint-Etienne doit vite relever la tête en Ligue 1, où il a perdu ses quatre derniers matches. Ce sera la mission de Pascal Dupraz, qui disputera son premier match comme entraîneur des Verts en championnat. En face, Nantes va bien et a remporté ses deux dernières rencontres. Treize points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître

Saint-Etienne n'a pas marqué depuis 337 minutes en Ligue 1, ce qui met en évidence l'absence de buteur hors pair dans cette équipe, et cela est d'autant plus vrai que chacun des sept derniers buts de Saint-Étienne en championnat a été marqué par un joueur différent.



L'ASSE a concédé le plus grand nombre de défaite de son histoire à domicile en Ligue 1 dans une année civile, en 2021 (9).



Nantes tentera d'enchaîner une troisième victoire en championnat pour la première fois cette saison après avoir enregistré deux victoires consécutives avant cette rencontre, alors qu'ils étaient sur une série de cinq matchs sans victoire auparavant (2n, 3d).



En Coupe de France, Wahbi Khazri a mis fin à une série de six matchs sans contribuer à un seul but, avec une passe décisive. Il a marqué 41% des buts de St-Étienne en Ligue 1 cette saison (7).



Cinq des huit derniers matchs de Nantes en Ligue 1 ont comporté au moins un carton rouge.