L1 (J19) : Tout savoir sur Nice - Lens

Après trois matches sans victoire, Nice a enfin retrouvé des couleurs lors de la 18e journée. Le Gym occupe la 4e place à seulement une longueur du podium. Lens, de son côté, ne sait plus gagner en championnat, et glisse petit à petit au classement. Les Sang et Or sont 6es, à trois points de leur adversaire du soir.

Les stats à connaître

L'histoire récente est résolument du côté de Nice, avec trois victoires consécutives en championnat contre son adversaire du jour.



Christophe Galtier pourrait devenir le premier entraîneur niçois depuis Silvester Takač (1997) à perdre quatre matchs consécutifs à domicile en Ligue 1.



Une séquence de cinq matchs sans victoire en Ligue 1 (3n, 2d) a suivi une série de six victoires en neuf matches de championnat (3d) pour Lens, freinant légèrement leur ambitions européenne.



Seules trois équipes de Ligue 1 ont marqué plus de buts que Lens, mais leurs 26 buts encaissés sont les plus élevés de toutes les équipes actuellement dans la première moitié du classement.



Les deux équipes ont marqué dans seulement 39% (sept) des matches de Nice en Ligue 1 - le plus faible pourcentage.