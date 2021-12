L1 (J19) : Tout savoir sur Montpellier - Angers

Montpellier est sur une très belle série de trois victoires de rang en championnat, et s'est replacé à la 5e place du classement, avec le podium à portée de fusil. Angers, de son côté, a perdu deux de ses trois derniers matches de Ligue 1, et pointe à trois points de son adversaire du jour.

Les stats à connaître

Depuis qu'ils ont perdu deux matchs consécutifs en Ligue 1 à la fin du mois dernier, les trois victoire consécutives du MHSC en championnat qui ont suivi les a catapultés dans la course aux places européennes.Montpellier a remporté 17 de ses 28 points sur sa pelouse jusqu'à présent.Angers présente un bilan de deux victoires lors de ses dix derniers matches toutes compétitions (3n, 5d).A l'extérieur, cependant, les Angevins se sont au moins avérés difficiles à battre, avec six matchs nuls à l'extérieur, le record du championnat cette saison.Montpellier a marqué neuf de ses buts en L1 (31%) dans la période 41'-50', le total le plus élevé pour une période de dix minutes pour une équipe.