L1 (J19) : Tout savoir sur Marseille - Reims

Marseille, qui vient de remporter trois de ses quatre derniers matches de Ligue 1, pourrait bien terminer l'année comme dauphin du PSG, place actuellement occupée par les Phocéens. Reims est également sur une belle série et s'est éloigné de la zone de relégation. La formation d'Oscar Garcia peut viser la première partie de tableau avant les fêtes.

Les stats à connaître

Marseille va globalement bien, mais n'a remporté que deux de ses six derniers matches de Ligue 1 à domicile.Les Phocéens n'ont remporté qu'une seule de leurs huit dernières confrontations à domicile avec Reims en championnat (5n, 2d) et ont perdu 49% de leurs confrontations en Ligue 1 avec Reims (17v, 15n, 31d).Reims a remporté trois de ses quatre derniers matches de championnat (1d), soit le même nombre de victoires que lors des 24 précédents (12n, 9d).Marseille et Reims n'ont concédé à eux deux que quatre buts au cours des 15 dernières minutes de jeu en championnat cette saison.Dimitri Payet totalise 14 passes décisives en Ligue 1 cette année - le plus grand nombre de la compétition - alors qu'il a également contribué à cinq des neuf derniers buts de son équipe contre Reims en championnat (B:3, P:2). Il affronte le gardien rémois Predrag Rajković qui a enregistré le plus grand nombre de clean sheets de tous les gardiens de Ligue 1 en 2021 (14), dont trois lors de ses six dernières apparitions.