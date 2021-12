L1 (J19) : Tout savoir sur Lyon - Metz

Lyon ne trouve, de nouveau, plus la clé en Ligue 1, avec trois matches de rang sans victoire dont un résultat nul et vierge contre Lille lors de la 18e journée. Les Gones occupent une inquiétante 13e place en plus de rencontrer de sérieux soucis en tribunes. Metz, de son côté, s'est imposé lors de la dernière journée, et a besoin de points pour espérer passer les fêtes hors de la zone de relégation.

Les stats à connaître

Cela fait deux ans que Lyon n'a pas perdu deux matchs de championnat consécutifs à domicile.

Metz n'a pas encore marqué après la 75e minute à l'extérieur en Ligue 1 cette saison.

Lucas Paquetá a été le premier buteur de Lyon avec trois de ses quatre derniers buts en championnat, tandis que Farid Boulaya (MET) a été buteur et passeur contre Lorient.

Lyon n'a perdu aucun de ses cinq derniers matches de championnat disputés juste avant la trêve hivernale.

Après avoir lutté pour le titre la saison dernière, Lyon fait maintenant face à la possibilité de passer la trêve hivernale dans la moitié inférieure du classement de Ligue 1.