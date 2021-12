Lemina et Kluivert récompensent Nice

👊 Le joli coup des Aiglons !#OGCNRCL pic.twitter.com/0fCqSw1gof — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 22, 2021

Nice et Lens s'affrontaient ce soir avec comme ambition de se classer dans le top 5 à l'issue de cette phase aller. Ces deux formations nous ont offert un beau spectacle durant cette première partie de saison et ont confirmé leur réputation en termes de buts. Les Aiglons de Nice ont obtenu les premières occasions.Ses deux alertes niçoises ont réveillé les Lensois. Sur un corner tiré par Jonathan Clauss, le défenseur de Lens Christopher Wooh s'est retrouvé seul dans la surface de réparation de Nice et a buté sur Boudaoui à quelques mètres du but de Walter Benitez (28eme).Dans la foulée, la défense de Nice a mal éloigné le danger. Le défenseur de Lens Christopher Wooh a contrôlé le ballon en dehors de la surface de réparation de Nice et a remis le cuir dans la surface des Aiglons pour Arnaud Kalimeundo. L' attaquant prêté par le PSG cette saison a ouvert le score grâce à une reprise de volée (0-1,30eme). Dans les derniers instants du premier acte, le jeune attaquant des Sang et Or David da Costa a loupé la balle de break sur un bon service de Seko Fofana (0-1, 41eme). La dernière occasion est signée par Youcef Atal. Le Fennec a réussi sa deuxième reprise de volée.Au retour des vestiaires, les Niçois ont corrigé leur manque de précision dans le dernier geste en première période. Après l'heure de jeu, le milieu gabonais Mario Lemina a déclenché une reprise de volée dans la surface de réparation de Lens et a battu Jean-Louis Leca (1-1, 63eme). En confiance, les hommes de Christophe Galtier ont attendu le dernier quart d'heure pour prendre les commandes. L' attaquant néerlandais Justin Kluivert a percé la défense des Sang et Or depuis son couloir gauche et a ajusté le gardien lensois (2-1, 79eme). En difficulté à la maison ces dernières semaines, les Niçois ont enfin retrouvé le succès à domicile face à un concurrent dans la course à la coupe d'Europe et se retrouvent dauphins du PSG.