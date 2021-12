L1 (J19) : Nantes enfonce St-Etienne

L’électrochoc n’a pas fait effet : pour la première apparition de Pascal Dupraz en qualité d’entraîneur de l’AS Saint-Étienne, les Verts, derniers de Ligue 1, ont signé une cinquième défaite consécutive en championnat, à domicile contre Nantes (0-1). La faute à un manque cruel de réussite et à un bijou de Randal Kolo Muani en fin de partie, qui permet aux Canaris de pointer en septième position grâce à ce troisième succès de rang.

Nordin écoeuré par Lafont

Empruntée durant une bonne partie du premier acte face à des Jaune et Vert tenant le ballon mais manquant de tranchant, l’équipe du Forez s’était toutefois illustrée par l’intermédiaire d’un Miguel Trauco placé haut ce mercredi soir (20eme) ou encore par Arnaud Nordin, tout juste repris par Alban Lafont avant la pause (45eme). Au sortir de l’entracte, les locaux ont montré un vrai visage conquérant et ont fait vaciller le FCN, qui s’en est longtemps remis à son portier. C’est toujours lui qui est intervenu devant Adil Aouchiche (53eme) et deux fois coup sur coup face au même Nordin (61eme et 62eme).

Kolodziejczak et Bajic foudroyés par Kolo Muani