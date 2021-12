L1 (J19) : Lille poursuit sa bonne série, Bordeaux retombe dans ses travers

Un match référence pour Elis

Le champion n’a jamais lâché

Le flou a longtemps entouré ce duel entre Bordeaux et Lille, programmé ce mercredi soir au Matmut Atlantique pour clore la phase aller de Ligue 1. Malgré neuf joueurs positifs au coronavirus, avec parmi eux Enock Kwateng, Mexer, Rémi Oudin et Sékou Mara, le rendez-vous a été maintenu pour le plus grand bonheur des plus de 30 000 spectateurs présents dans l'enceinte girondine. Ils ont pu se délecter d’un match plaisant dans lequel leur équipe a joué les premiers rôles et regagné les vestiaires, à mi-chemin, avec l’avantage au tableau d’affichage. Concernés sur le pré et entreprenant offensivement, les Bordelais s’en sont remis à leur bonne pioche du mercato estival, Alberth Elis.Le Hondurien a inscrit son premier doublé en France, ses sixième et septième buts de la saison, en poussant un ballon dans le but (18eme) sur un bon centre à ras de terre de Timothée Pembélé et en concrétisant, juste avant la mi-temps (45eme), un pointu peu académique. Deux buts entre lesquels Benjamin André s’est distingué en envoyant une reprise de volée clinique dans la cage avec l’aide du poteau (33eme). Le champion de France, poussif dans la production du jeu, a mis du temps à réagir. Il s’est vu refuser un but de Burak Yilmaz pour hors-jeu sur corner (51eme) et un autre de Jonathan David (68eme), pour la même raison.Les deux attaquants lillois en avaient encore sous le pied. Le Turc a remis les Dogues sur de bons rails en égalisant sur penalty à l’entame du dernier quart d’heure (77eme). Son coéquipier canadien, lui, a eu le dernier mot d’une frappe croisée à ras de terre dans la surface (84eme). Le but de la victoire (3-2) pour les Nordistes et une 23eme réalisation pour le natif de Brooklyn cette saison en championnat. David, plus que jamais meilleur buteur de la Ligue 1 avec douze réalisations, permet au LOSC de prendre les trois points et de se replacer dans la première moitié de tableau, au huitième rang. Malgré sa prestation encourageante, Bordeaux glisse à la 17eme place.