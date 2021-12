L1 (J18) : Tout savoir sur Strasbourg - Marseille

Ça va très fort pour Strasbourg, qui ne perd plus en Ligue 1 et qui reste même sur deux victoires, dont une spectaculaire à Nice. Marseille, de son côté, sort d'une défaite surprise contre Brest le week-end dernier et n'a plus que trois points d'avance sur son adversaire du jour. C'est une affiche ouverte qui devrait avoir lieu du côté de la Meinau.

Les stats à connaître

La victoire éclatante de Strasbourg 3-0 à Nice le week-end dernier a prolongé sa série d'invincibilité à six matches (3v, 3n), hissant le Racing à la sixième place à la différence de buts avant cette journée.



Les quatre victoires de Strasbourg depuis début octobre ont été obtenues pas au moins trois buts d'écart, tout en remportant chacune des deux mi-temps.



Les trois dernières victoires à l'extérieur de l'OM en Ligue 1 ont toutes été accompagnées d'un clean sheet après une avance de 1-0 à la mi-temps.



Cengiz Ünder est le dernier Marseillais à avoir marqué un but décisif à l'extérieur avant la 30e minute, tandis que trois de ses quatre derniers buts ont été des ouvertures du score.



Huit des dix dernières rencontres entre ces deux équipes à Marseille en Ligue 1 ont produit un match nul à la mi-temps.