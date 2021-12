L1 (J18) : Tout savoir sur Rennes - Nice

Après avoir chuté à domicile contre Lille, Rennes a repris sa marche en avant en s'offrant un carton sur la pelouse de Saint-Etienne le week-end dernier (0-5). Le club breton est deuxième de Ligue 1 avec quatre longueurs d'avance sur son adversaire du jour. Des Aiglons qui n'ont gagné aucun de leurs trois derniers matches, avec deux défaites à la clé.

Les stats à connaître

Rennes n'a subi qu'une seule défaite sur ses 15 derniers matchs, toutes compétitions confondues.



Rennes a enregistré six clean sheets lors de ses neuf dernières sorties en championnat - son record en neuf matchs depuis décembre 2018-février 2019.



Après un nul 0-0 contre le PSG, leader du championnat, lors de son précédent match à l'extérieur, Nice reste difficile vaincre à l'extérieur (quatre buts encaissés en huit matches de championnat).



Martin Terrier a désormais marqué dans six matches de championnat cette saison, tout comme Amine Gouiri qui a marqué le premier but de Nice à trois reprises.



Les trois dernières rencontres entre Bruno Genesio et Christophe Galtier se sont soldées sur le score de 2-2.