L1 (J18) : Tout savoir sur PSG - Monaco

Après deux matches nuls consécutifs en Ligue 1, le PSG s'est bien repris en Ligue des champions contre Bruges mardi. Le club francilien est toujours tranquillement installé en tête du championnat, avec seize points d'avance sur l'AS Monaco. Le club du Rocher a entamé une série intéressante avec deux victoires de rang, et compte se rapprocher du podium.

Les stats à connaître

Le PSG possède le record de Ligue 1 en ce qui concerne le nombre de points gagnés après avoir concédé l'ouverture du score (16).



Les Parisiens sont invaincus à domicile, toutes compétitions confondues, cette saison (10v, 1n).



Monaco est en excellente forme après avoir remporté chacun de ses deux précédents matches de Ligue 1 avec au moins deux buts d'écart. Ils ont marqué sept buts au cours de ces deux matches, plus que lors de leurs six précédents matches de championnat combinés.



Kylian Mbappé, l'attaquant star du PSG, a été impliqué dans 13 buts (B8, P5) lors de ses neuf confrontations depuis qu'il a quitté Monaco à l'été 2017.



Pas toujours en mesure de s'appuyer sur sa défense, le PSG n'a pas remporté les cinq derniers matches de Ligue 1 à domicile où il n'a pas inscrit plus de 1,5 buts (1n, 4d).