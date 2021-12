L1 (J18) : Tout savoir sur Nantes - Lens

Nantes a retrouvé le goût de la victoire grâce à une victoire dans les derniers instants contre Lorient le week-end dernier. De quoi permettre aux Canaris de réaliser une excellente opération dans la seconde partie de tableau. Lens, de son côté, ne gagne plus, avec trois nuls consécutifs. Mais le dernier en date, contre le PSG, est très prometteur tant les Sang et Or ont proposé un contenu emballant.

Les stats à connaître

Chacun des dix derniers matchs de Nantes en Ligue 1 a produit un résultat différent de celui que le précède (3v, 3n, 4d).L'équipe d'Antoine Kombouaré a remporté 45% de ses points cette saison au cours de ses cinq dernières sorties à domicile en Ligue 1 (3v, 1n, 1d).Lens a concédé neuf buts lors de ses quatre précédentes sorties en championnat (3n, 1d), soit autant que lors des neuf précédentes.Lens a remporté les quatre matches de Ligue 1 qui ont vutrouver le chemin des filets.Une seule des 15 dernières confrontations en Ligue 1 a vu l'équipe visiteuse marquer avant la mi-temps.