L1 (J18) : Tout savoir sur Metz - Lorient

Après une série d'invincibilité, Metz a replongé avec deux défaites de rang en Ligue 1. La formation de Frédéric Antonetti est toujours engagée dans une lutte acharnée pour son maintien et reçoit un Lorient qui est loin d'aller mieux, et pour qui les semaines se ressemblent dangereusement, de défaite en défaite.

Les stats à connaître

Actuellement sans victoire depuis 16 matches à domicile en championnat (6n, 10d), Metz pourrait bientôt détenir le record du plus grand nombre de matches consécutifs à domicile sans succès en Ligue 1.



Lorient est actuellement sur la pire série de son histoire parmi l'élite, avec six défaites consécutives en Ligue 1.



Les Merlus sont sur série vertigineuse de 24 matches de Ligue 1 à l'extérieur sans victoire (11n, 13d), depuis une victoire 3-1 à Reims en octobre de l'année dernière.



Nicolas de Préville a vu quatre des cinq buts auxquels il a contribué cette saison survenir avant la mi-temps.



Metz a concédé l'ouverture du score dans 11 de ses 17 matches de championnat et n'est jamais parvenu à revenir pour s'imposer.