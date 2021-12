L1 (J18) : Tout savoir sur Brest - Montpellier

Michel Der Zakarian retrouve Montpellier, Olivier Dall'Oglio retrouve Brest. Les deux coaches qui se sont échangés leur poste l'été dernier s'affrontent alors qu'ils sont séparés par un petit point au classement. Les Brestois sont sur une superbe série de six victoires, alors que le MHSC s'est imposé lors de ses deux dernières sorties.

Les stats à connaître

Après avoir connu son pire début de saison après dix journées en Ligue 1 depuis 1979/80 (5n, 5d), Brest est monté en puissance ces dernières semaines, enregistrant toutes ses victoires en championnat au cours des six dernières journée.



Brest pourra s'appuyer sur une défense qui n'a pas encaissé de but lors de ses trois précédents matchs à domicile en championnat.



Les huit derniers matches de championnat de Montpellier ont tous vu l'équipe victorieuse ouvrir la marque.



Montpellier a remporté deux de ses trois derniers déplacements en Ligue 1, après n'avoir remporté aucun des cinq premiers (2n, 3d).



Téji Savanier a marqué trois de ses quatre buts en championnat cette saison à l'extérieur.