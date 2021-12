L1 (J17) : Tout savoir sur Saint-Etienne - Rennes

Après une embellie et deux victoires de suite, Saint-Etienne rechute en Ligue 1. Les Verts sont de nouveau derniers après avoir perdu leurs deux derniers matches de championnat, dont un contre un concurrent direct, Brest (1-0). Rennes a de son côté vu sa belle série de victoires s'arrêter contre Lille (1-2) mercredi. Le club breton compte bien protéger sa place sur le podium en repartant de l'avant.

Les stats à connaître

Les Verts, malgré leurs deux défaites de rang, ont remporté plus de points que les six dernières équipes de Ligue 1 au cours des cinq dernières journées avant ce weekend.



Saint-Étienne n'a enregistré qu'un seul «clean sheet» cette saison, à domicile. Les Verts ont encaissé 32 buts en Ligue 1, dont 19 après la mi-temps.



A l'inverse, les Rennais ont marqué 16 fois en seconde période lors de leurs matches de Ligue 1.



Rennes a ouvert le score lors de ses quatre derniers matchs à l'extérieur, comme il l'a fait lors de trois de ses quatre derniers déplacements à Saint-Étienne (1v, 2n, 1d).



Aucune équipe de Ligue 1 n'a converti aussi peu de tirs en buts que St-Étienne avant cette journée (6%).