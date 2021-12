L1 (J17) : Tout savoir sur Reims - Angers

Alors qu'il sort d'un exploit à Lyon, Reims va bien mieux en Ligue 1, avec quatre matches de rang sans défaite et deux succès d'affilée. Angers a de son côté rechuté mercredi après trois rencontres de suite sans défaite. Trois petits points séparent désormais les deux équipes au classement.

Les stats à connaître

Reims va tenter de décrocher une troisième victoire consécutive pour la première fois depuis août 2019.



Les Rouge et Blanc sont invaincus lors de leurs sept derniers matchs à domicile contre Angers toutes compétitions confondues (3v, 4n), n'encaissant que deux buts au cours de cette période tout en conservant cinq clean sheets.



Angers n'a remporté que deux de ses 18 derniers déplacements en Ligue 1.



Après avoir marqué le but du victorieux de Reims en toute fin de match contre l'OL, le jeune Hugo Ekitike a désormais six buts en Ligue 1 à son actif cette saison, dont trois après la 70e minute.



En combinant les matchs à domicile de Reims et les matchs à l'extérieur d'Angers en Ligue 1, 60% se sont soldés par un match nul.