L1 (J17) : Tout savoir sur Nice - Strasbourg

Nice veut repartir de l'avant. Après deux rencontres sans victoire dont un match nul mercredi, les Aiglons souhaitent rester au contact du podium dans un haut de tableau extrêmement serré. Strasbourg, de son côté, ne connaît plus le goût de la défaite depuis plusieurs semaines et a retrouvé celui de la victoire lors de sa dernière rencontre. Quatre points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître

Nice a pris 11 points lors de ses huit derniers matches de championnat (3v, 2n, 3d) bien qu'ils n'ait pas mené une seule fois à la mi-temps au cours de cette période.



Strasbourg réalise également sa meilleure saison depuis cinq saisons et reste compétitif pour une première qualification européenne depuis 2005/06.



Dix des 12 derniers matchs de Strasbourg contre Nice ont produit deux buts ou moins au total.



Ludovic Ajorque est devenu le cinquième joueur cette saison à marquer dans sept matches de championnat distincts.



Strasbourg a disputé 28 matches consécutifs de Ligue 1 sans nul 0-0.