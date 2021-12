L1 (J17) : Tout savoir sur Lorient - Nantes

Cinq défaites de suite en Ligue 1 : Lorient ne voit pas le bout du tunnel et s'enfonce dans la crise. Les Merlus continuent de glisser au classement et n'ont que trois points d'avance sur la dernière place du classement. De son côté, Nantes a chuté contre Marseille mercredi et ne parvient plus à gagner non plus. Les Canaris comptent quatre points de plus que leur adversaire du jour au classement.

Les stats à connaître

Lorient n'a plus remporté de match de Ligue 1 depuis qu'il a battu Nice fin septembre (3n, 6d) dans ce qui est leur pire série sans victoire depuis une série de 12 matches qui remonte à mars 2012.



Les Merlus n'ont plus connu de succès à domicile ces dernières semaines (2n, 2d), une baisse qui a fait suite à une série de sept victoires successives sur leur pelouse en championnat.



Avec 13 buts marqués, soit moins d'un par match en moyenne, Lorient est la pire attaque de Ligue 1.



Lorient est un adversaire que Nantes a totalement dominé ces dernières années, avec 7 victoires et 3 nuls sur les 10 dernières confrontations.



Avec sept réalisations depuis le début de saison, Ludovic Blas est le seul joueur parmi les deux équipes à avoir atteint (et dépassé, donc) la barre des cinq buts en championnat.