L1 (J17) : Tout savoir sur Lens - PSG

Lens est dans une vraie période de creux en Ligue 1, où il n'a remporté aucun de ses trois derniers matches après avoir tant séduit les semaines précédentes. Paris reste de son côté sur un triste match nul face à Nice mais est toujours le confortable leader du championnat, avec 15 points d'avance sur son adversaire du soir. Deux équipes qui auront à coeur de remettre la marche avant.

Les stats à connaître

Lens est redoutable offensivement depuis le début de l'exercice : une seule fois depuis 1985/86, les Sang et Or ont marqué plus de buts à ce stade d'une saison de Ligue 1 (29).



Lens encaissé huit buts lors de ses trois dernières sorties en championnat (2n, 1d), ce qui représente plus que lors des huit matchs précédents.



Les hommes de Mauricio Pochettino n'ont perdu qu'une seule fois lors de leurs 16 derniers matchs à l'extérieur en Ligue 1 (13v, 2n, 1d).



Achraf Hakimi a marqué ses trois buts en championnat cette saison à l'extérieur, lors de deux victoires 2-1 à l'extérieur.



Sept des dix précédentes confrontations en Ligue 1 entre les deux équipes se sont soldées sur le score de 0-0 à la mi-temps.