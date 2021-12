L1 (J16) : Tout savoir sur Rennes - Lille

Nouveau dauphin du PSG en Ligue 1, Rennes marche sur l'eau en championnat ces dernières semaines. Le club breton compte 12 points de retard sur la première place mais reste sur trois victoires de rang. Lille, de son côté, ne sait plus gagner et reste sur trois matches nuls consécutifs. Les Dogues n'ont que cinq points d'avance sur la 18e place.

Les stats à connaître

Rennes doit une grande partie de sa deuxième place actuelle à un automne grandiose, principalement caractérisé par une série de cinq victoires consécutives à domicile en Ligue 1 qui avait débutée avec une festival 6-0 contre Clermont (22 septembre).



Lille, champion en titre, se déplace ici dans une forme inquiétante, n'ayant pas battu Nantes la dernière fois (n 1-1) pour rester sans victoire lors d'un sixième match de championnat consécutif après la trêve internationale d'octobre (4n, 2d).



Martin Terrier a inscrit le but le plus rapide de Rennes à domicile cette saison (8') lors de leur dernière victoire en championnat à Roazhon Park (2-0 contre Montpellier).



Huit des neuf derniers matchs entre Rennes et Lille en Ligue 1 ont produit au moins une mi-temps sans but.