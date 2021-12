L1 (J16) : Tout savoir sur PSG - Nice

Paris continue de tranquillement dominer la Ligue 1, avec une série en cours de quatre victoires de rang. Le club francilien à 12 points d'avance sur son dauphin rennais avant même la mi-saison. Nice suit juste derrière et complète le podium avec 14 points de retard sur le leader francilien. Les Aiglons ont perdu deux de leurs trois derniers matches.

Les stats à connaître

Le PSG possède un bilan parfait à domicile en championnat (7v) grâce à une moyenne de 2,71 buts par match.



Bien qu'ils soient à 14 points du PSG, les Aiglons enregistrent leur meilleur total après 15 journées dans une saison de Ligue 1 depuis 2016/17, date à laquelle ils ont finalement terminé troisièmes.



Nice n'a plus gagné sur la pelouse du Paris Saint-Germain depuis novembre 2009 (3n, 7d).



Ángel di María a été impliqué dans six buts en championnat cette saison (B3, P3), ses trois buts ayant été marqués après la 75e minute.



Nice n'a pas encaissé de but en championnat à l'extérieur après la 30e minute cette saison.