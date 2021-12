L1 (J16) : Tout savoir sur Lyon - Reims

Lyon continue d'alterner victoires et défaites en championnat mais reste sur un succès précieux à Montpellier dimanche (1-0). La formation de Peter Bosz pointe à quatre longueurs du podium avec un match de retard. De son côté, Reims n'a plus perdu depuis trois rencontres, prenant ainsi ses distances avec la zone de relégation. Mais trois petits points séparent les Rémois de la 18e place.

Les stats à connaître

La rencontre de dimanche à Montpellier a vu Lyon marquer dans un 12e match consécutif en Ligue 1.



Lyon est invaincu lors de ses sept matches à domicile en Ligue 1 cette saison (4v, 3n) et est également invaincu lors de ses cinq précédentes confrontations à domicile contre Reims (4v, 1n).



Les Rémois se déplacent à Lyon avec une confiance collective renforcée après avoir remporté leur premier match de Ligue 1 depuis septembre dernier. Cette victoire 1-0 contre Clermont, menacé de relégation, a permis à Reims de remporter sa première victoire après une série de sept matchs sans succès (3n, 3d).



Reims n'a encaissé que dix buts à l'extérieur en Ligue 1 cette saison, le sixième meilleur total du championnat à l'extérieur.



Lucas Paquetá, compte désormais six buts en championnat, dont trois au-delà de la 85e minute.