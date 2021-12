L1 (J16) : Tout savoir sur Brest - Saint-Etienne

On n'arrête plus Brest. Incapable de gagner pendant onze journées, la formation de Michel Der Zakarian a mis la machine en route pour signer quatre victoires sur ses quatre derniers matches. Les Brestois ont désormais six points d'avance sur Saint-Etienne, dernier du championnat. Des Verts qui ne sont qu'à deux points de Lorient, 15e... Un match qui vaudra donc très cher dans la course au maintien.

Les stas à connaître

Brest connaît sa plus longue séquence de victoires consécutives en Ligue 1 (4v) depuis son retour parmi l'élite en 2019/20.



Les Brestois ont marqué au moins 2 buts dans chacune de leurs quatre victoires consécutives, ce qu'ils n'avaient pu réaliser qu'une seule fois lors de leurs 11 premières sorties en Ligue 1.



Saint-Etienne n'a remporté aucun de ses quatre derniers matches de Ligue 1 contre Brest (1n, 3d).



Saint-Étienne, en grande difficulté, connaît actuellement son pire début de saison depuis plus de dix ans. Les Verts n'avaient plus été derniers au classement après 15 journées de Ligue 1 depuis 2008/09.



Jérémy Le Douaron est devenu le quatrième joueur brestois à marquer lors d'au moins quatre matches de Ligue 1 cette saison