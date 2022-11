L1 (J15) : Tout savoir sur Strasbourg - Lorient

Strasbourg a vécu une terrible défaite face à Ajaccio le week-end dernier, dans un scénario cauchemardesque avec trois penaltys sifflés et de nombreuses interventions de la VAR. Le club alsacien, 18e, est dans le dur, alors que Lorient est clairement retombé de son nuage. Les Merlus n'ont pris que deux points sur leur quatre derniers matches.

Les stats à connaître (avec Opta)

Strasbourg n’a gagné qu’un seul de ses 14 premiers matches cette saison en Ligue 1 (7 nuls, 6 défaites), ne faisant moins que lors de 2 exercices dans l’élite, où le club était descendu en Ligue 2 : 0 succès en 2005/06 et 1951/52.



Lorient n’a gagné aucun de ses 4 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), après avoir remporté chacun des 6 précédents. Les Merlus ont été battus lors de leurs 2 dernières rencontres dans l’élite, une 1re depuis avril-mai 2022 (3).



Lorient a déjà gagné 4 matches à l’extérieur cette saison en Ligue 1, soit plus que lors de ses 2 derniers exercices réunis (2 en 2021/22 et 1 en 2020/21). Le record de succès à l’extérieur des Merlus sur une même saison dans la division remonte à 2014/15 et 2009/10 (6 à chaque fois).



Strasbourg est l’équipe qui affiche le plus haut total d’Expected Goals contre en Ligue 1 cette saison (27.9), ce qui signifie qu’il « aurait dû » avoir la moins bonne défense du championnat selon le modèle des Expected Goals. Le Racing a dans les faits concédé 25 buts, moins que 5 autres équipes.



S’il joue, le défenseur de Strasbourg Alexander Djiku deviendra le Ghanéen le plus capé de l’histoire de la Ligue 1, dépassant Abedi Pelé (tous 2 à 202 matches pour l’instant).