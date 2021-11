L1 (J15) : Tout savoir sur Saint-Etienne - PSG

Saint-Etienne va bien mieux en Ligue 1, où il sort de quatre rencontres sans défaite mais surtout de deux victoires de rang. Les Verts sont 19es, avec seulement un point de retard sur la 15e place. Pour poursuivre cette belle série, il faudra faire fort face à un PSG logiquement battu sur la pelouse de Manchester City mercredi soir (2-1). Le club francilien, leader du championnat, aura évidemment à coeur de réagir.

Les stats à connaître (avec Opta)

St Etienne n’a remporté aucun de ses 16 derniers matches contre Paris en Ligue 1 (5 nuls, 11 défaites). L’ASSE n’a connu que 2 pires séries contre un même adversaire dans l’élite : 20 v Lyon entre 1994 et 2010 et 17 v Marseille entre 1986 et 1999.



Paris est la seule équipe contre laquelle St Etienne a perdu plus de la moitié de ses matches en Ligue 1, s’inclinant à 41 reprises en 79 confrontations.



St Etienne n’a remporté aucun de ses 12 derniers matches à domicile contre Paris en Ligue 1 (6 nuls et autant de défaites), son dernier succès sur ses terres face au PSG date du 21 septembre 2008 (1-0).



Paris a remporté 12 de ses 14 matches en Ligue 1 2021/22, il n’y a que lui-même qui a fait mieux à ce stade de la saison (14 en 2018/19). Cependant, le PSG a encaissé 14 buts après 14 matches dans l’élite en 2021/22, son plus haut total depuis 2009/10 (15).



Les 31 derniers buts de Paris contre St Etienne en Ligue 1 ont été inscrits depuis l’intérieur de la surface. Le dernier but parisien venant de l’extérieur de la surface contre les Verts est l’œuvre d’Edinson Cavani et remonte au 31 août 2014.



St Etienne est l’équipe qui a marqué le moins de buts en 1re période de ses matches en Ligue 1 cette saison (5) tandis que Paris est celle qui a été la plus prolifique avant la pause (15).



St Etienne a inscrit 56% de ses buts à la suite d’un coup de pied arrêté en Ligue 1 cette saison (9/16), plus haut pourcentage alors que Paris affiche le plus petit pourcentage en la matière (16% - 5/32).



Paris est l’équipe qui a aligné le plus de joueurs étrangers différents dans les 5 grands championnats européens cette saison (22).



Neymar et Kylian Mbappé sont les attaquants qui se sont échangé le plus de passes en Ligue 1 cette saison (131 – 81 vers le second, 50 vers le premier). Les 2 buts dans le jeu du Brésilien avec Paris dans l’élite en 2021/22 font suite à une assist de Kylian Mbappé.



Auteur d’une assist lors de son dernier match, le milieu de St Etienne Ryad Boudebouz a désormais été impliqué dans au moins un but lors de 12 saisons différentes de Ligue 1. Parmi les joueurs actuels de l’élite, seuls Jimmy Briand (18) et Dimitri Payet (16) ont été décisifs sur plus d’exercices.