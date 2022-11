L1 (J15) : Tout savoir sur Rennes - Toulouse

Rennes a vu sa série de victoires prendre fin le week-end dernier, mais entretient toujours une très belle série d'invincibilité. Toulouse, de son côté, n'a plus gagné depuis trois rencontres et reste sur deux défaites de rang. Douze points séparent les deux formations au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Rennes n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches de Ligue 1 contre Toulouse (6 victoires, 3 nuls), c’était le 26 août 2017 au Stadium (2-3).



Toulouse n’a pas marqué lors de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (0-3 à Lens, 0-2 contre Monaco). Le TFC n’a plus fait la passe de 3 en championnat (Ligue 1 + Ligue 2) depuis février 2020 en L1 (7).



Rennes a marqué 50 buts à domicile en Ligue 1 cette année, seul Manchester City (56) fait mieux dans les 5 grands championnats européens. D’ailleurs, Rennes a marqué au moins 2 buts lors de 15 de ses 16 réceptions cette année en L1, meilleur total des 5 grands championnats européens à égalité avec Manchester City.



Toulouse a perdu 15 de ses 17 derniers déplacements chez une équipe classée sur le podium de Ligue 1, pour un nul à Paris en février 2017 et une victoire à Lille en décembre 2018.



Rennes a marqué 10 buts dans le dernier quart d’heure en Ligue 1 cette saison, aucune équipe ne fait mieux, tandis que Toulouse en a encaissé 7, aucune équipe ne fait pire. Inversement, Rennes est la seule équipe à ne pas encore avoir pris le moindre but dans ce laps de temps alors que le TFC est la plus faible attaque après la 75e minute à égalité avec Brest (1 but).