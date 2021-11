L1 (J15) : Tout savoir sur Nice - Metz

Renversant à Clermont après avoir été mené au score dimanche dernier (1-2), Nice a remis la marche avant pour s'emparer de la deuxième place du classement. A l'opposé, Metz a enchaîné un troisième match nul de rang et occupe toujours la dernière place du classement, à trois points du 19e Saint-Etienne. 17 points séparent les deux équipes avant cette rencontre.

Les stats à connaître (avec Opta)

Nice n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches à domicile contre Metz en Ligue 1 (6 succès, 3 nuls), mais c’était le plus récent en février dernier (1-2).



Nice a remporté 8 de ses 14 matches en Ligue 1 2021/22 (3 nuls, 3 défaites), son 2e meilleur total à ce stade au 21e siècle après 2016/17 (10 – 3 e au terme de la saison).



Metz n’a remporté que 2 de ses 25 derniers matches en Ligue 1 (9 nuls, 14 défaites), c’était à Dijon le 2 mai (5-1) et à Brest le 26 septembre (2-1).



Metz n’a remporté que 2 de ses 12 derniers déplacements en Ligue 1 (4 nuls, 6 défaites), c’était à Dijon le 2 mai (5-1) et à Brest le 26 septembre (2-1).



Nice est l’équipe qui tente le plus de tirs à la suite d’une contre-attaque en Ligue 1 cette saison (12), Amine Gouiri étant l’auteur de la moitié d’entre eux (6).



Metz est la seule équipe qui n’a pas encore marqué dans les 15 dernières minutes de ses matches en Ligue 1 cette saison alors que Nice affiche le meilleur total avec Paris dans cet intervalle (9).



Amine Gouiri est l’auteur des 2 derniers buts de Nice contre Metz en Ligue 1, trouvant la faille à chaque fois sur penalty. Il totalise 20 buts dans l’élite depuis son arrivée chez les Aiglons la saison dernière, seul Jonathan David (23) fait mieux parmi les joueurs nés en 2000 ou après.



Dante et Jean-Clair Todibo sont les 2 joueurs qui se sont échangé le plus de passes en Ligue 1 cette saison (486 – 254 vers le capitaine de Nice, 232 en retour).



Le défenseur de Metz Kiki Kouyaté est le joueur qui affiche la plus haute moyenne de dégagements défensifs par match en Ligue 1 cette saison (6.4).



Christophe Galtier a perdu sa dernière réception en Ligue 1 (0-1 v Montpellier), mais l’entraîneur de Nice n’a plus enchaîné 2 revers consécutifs à domicile avec une même équipe dans l’élite depuis décembre 2012 avec St Etienne (2).