L1 (J15) : Tout savoir sur Montpellier - Reims

Montpellier a enfin mis fin à sa terrible série de défaites par un match nul le week-end dernier; Il s'agit désormais pour le club héraultais, 14e avant cette journée, de retrouver le chemin du succès. Reims, de son côté, continue de prendre des points chaque semaine et n'est plus très loin de la première partie de tableau.

Les stats à connaître (avec Opta)

Aucun club n’a perdu plus de matches que Montpellier (22) depuis le début de l’année 2022 dans les 5 grands championnats européens (à égalité avec la Sampdoria avant son match de mercredi soir). Il s’agit déjà d’un record pour le MHSC sur une année civile dans l’élite.



Reims n’a perdu aucun de ses 6 derniers matches en Ligue 1 (2 victoires, 4 nuls), sa meilleure série d’invincibilité depuis février-avril 2021 (9). Seuls Paris (23) et Rennes (10) font mieux dans la division.



Montpellier a perdu chacun de ses 2 derniers matches à domicile en Ligue 1, et ne s’est plus incliné lors de 3 réceptions consécutives dans l’élite depuis décembre 2020 (3). Le MHSC a perdu 9 de ses 16 réceptions en 2022, c’est d’ores et déjà son record de défaites sur une année civile dans l’élite.



Reims reste sur 3 matches nuls de rang à l’extérieur en Ligue 1, et n’a encore jamais partagé les points lors de 4 déplacements consécutifs dans l’élite.



Reims (6) et Montpellier (5) sont 2 des 3 équipes qui ont pris le plus de cartons rouges en Ligue 1 cette saison (avec Auxerre, 5).