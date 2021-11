L1 (J15) : Tout savoir sur Montpellier - Lyon

Montpellier a rechuté la semaine dernière après avoir enchaîné deux victoires en Ligue 1. Lyon, de son côté, a vu son match face à l'OM être arrêté dimanche dernier, après trois minutes de jeu. La formation de Peter Bosz doit donc reprendre la marche avant en championnat, puisqu'elle restait avant cela sur une défaite. Les deux équipes ont le même nombre de points au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Montpellier a remporté ses 3 derniers matches contre Lyon en Ligue 1, c’est autant que lors des 19 précédents (4 nuls, 12 défaites).



Montpellier reste sur un revers à Rennes (0-2) lors de son dernier match en Ligue 1, mais n’a jamais enchaîné 2 défaites dans l’élite cette saison.



Montpellier a remporté 4 de ses 6 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls), soit autant que lors des 17 précédents (4 nuls, 9 défaites).



Lyon a perdu 4 de ses 6 premiers déplacements en Ligue 1 sous Peter Bosz (1 victoire, 1 nul), après être resté invaincu lors des 17 derniers sous Rudi Garcia (11 victoires, 6 nuls).



Aucun club n’a marqué moins de points à l’extérieur en Ligue 1 cette saison que Lyon (4). L’OL affiche également la pire attaque en déplacement dans l’élite en 2021/22 (6 buts – autant que Troyes et Lorient).



Montpellier n’a plus concédé un penalty en Ligue 1 depuis le 3 mars dernier contre Lorient, soit une série de 24 rencontres sans faute dans la surface sifflée à son encontre. Le MHSC avait concédé 12 penalties au cours de ses 26 précédentes rencontres dans l’élite.



Lyon a marqué lors de 30 de ses 31 derniers matches de Ligue 1 (le récent OL-OM exclu), totalisant 63 buts et ne restant muet que contre Angers le 15 août dernier (0-3).



Valère Germain est resté muet lors de ses 7 derniers matches en Ligue 1, après avoir marqué à 3 reprises lors de ses 3 premières apparitions avec Montpellier. Il n’est également pas parvenu à trouver le chemin des filets lors de ses 7 dernières rencontres face à Lyon en Ligue 1.



Karl Toko Ekambi a inscrit 20 buts en Ligue 1 depuis ses débuts avec Lyon en janvier 2020, aucun joueur ne fait mieux avec l’OL sur la période. Il a marqué 4 buts lors de ses 6 derniers matches dans l’élite, autant que lors des 23 précédents.



L’entraîneur de Montpellier Olivier Dall’Oglio n’a remporté qu’un seul de ses 8 matches contre Lyon en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites), c’était le tout premier avec Dijon en août 2016 (4-2). Ses équipes ont encaissé en moyenne 3 buts lors de ces rencontres.