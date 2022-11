L1 (J15) : Tout savoir sur Monaco - Marseille

Monaco a bien relevé la tête en s'imposant lors de ses deux dernières rencontres de Ligue 1, pour réintégrer le top 5 et se rapprocher du podium. L'OM a également mis fin à l'hémorragie en s'imposant dans l'Olympico face à Lyon dimanche dernier (1-0), pour rester à égaliter de points du club de la principauté. Un match important pour l'Europe à venir.

Les stats à connaître (avec Opta)

Monaco a remporté chacun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 sans prendre de but, et n’a plus réalisé la passe de 3 depuis mars-avril 2021 (5 de rang).



S’il l’emporte, Marseille fêtera sa 500e victoire toutes compétitions confondues au 21e siècle, pour son 1083e match.



Monaco a marqué lors de chacun de ses 13 derniers matches à domicile en Ligue 1. Seul Paris (17) est actuellement sur une meilleure série dans l’élite.



Marseille a gagné 10 matches à l’extérieur depuis le début de l’année 2022 en Ligue 1. L’OM n’a fait mieux que lors de 2 années civiles dans la division : 14 succès en 2009 et 11 victoires en 1971.



Marseille a subi 31 attaques directes adverses en Ligue 1 cette saison, plus que toute autre équipe, mais fait partie des 3 équipes – avec Lens et Nice – qui n’ont pas encore concédé le moindre but sur ces phases de jeu.



Monaco affiche 59.6% de tirs cadrés en Ligue 1 cette saison, pourcentage le plus élevé. Seul Toulouse (209) a en outre subi plus de tirs que l’ASM dans l’élite cette saison (206).