L1 (J15) : Tout savoir sur Lyon - Nice

Après deux victoires de rang, l'OL a rechuté suite à une piètre prestation sur la pelouse de l'OM dimanche dernier. Nice, de son côté, entretient une belle série d'invincibilité et vient de remporter ses deux dernières rencontres. Les deux équipes se suivent au classement, avec une petite longueur d'avance pour le club rhodanien.

Les stats à connaître (avec Opta)

Aucun des 10 derniers matches de Ligue 1 entre Lyon et Nice n’a débouché sur un résultat nul (5 victoires partout), le dernier match nul entre les deux équipes dans l’élite remontant au 20 mai 2017 (3-3 à Lyon).



Lyon a perdu 6 de ses 14 premiers matches de Ligue 1 2022/23 (6 victoires, 2 nuls), égalant son plus mauvais total au 21e siècle datant de 2016/17 (4e au final).



Nice reste sur 2 victoires en Ligue 1 (2-1 à Lorient, 1-0 v Brest), sa meilleure série depuis avril-mai dernier (3).



Lyon a échoué à marquer plus d’un but lors de ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1 (0-1 v Paris, 1-1 v Toulouse, 1-0 v Lille), après y être parvenu lors des 9 précédents.



Nice a marqué lors de chacun de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (7 buts), sa meilleure série du genre depuis janvier-avril 2021 (11 buts en 8 matches).



Nice est l’une des 3 équipes avec Ajaccio et Nantes à ne pas encore avoir inscrit le moindre but sur attaque construite en Ligue 1 cette saison, tandis que seuls Paris et Lens (3) en ont marqué plus que Lyon (2) de la sorte.