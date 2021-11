L1 (J15) : Tout savoir sur Lorient - Rennes

Lorient poursuit sa chute. Les Merlus ne parviennent plus à gagner en Ligue 1, et restent sur trois défaites de rang. Pour Rennes, tout va bien. Les Rouge et Noir sont grimpés sur le podium grâce à leurs deux victoires de suite. Dix points séparent les deux équipes au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lorient n’a gagné qu’un seul de ses 9 derniers matches contre Rennes en Ligue 1 (4 nuls, 4 défaites), c’était le 29 novembre 2016 (2-1).



Lorient a perdu chacun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (0-4 v Strasbourg, 1-2 v Brest et 0-1 v Angers), c’est autant que lors des 16 précédents (6 victoires, 7 nuls).



Rennes affiche 25 points après 14 matches de Ligue 1 2021/22, égalant son meilleur total à ce stade de la saison au 21e siècle après 2008/09 (7e au final) et 2011/12 (6e au final).



Lorient n’a remporté aucun de ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), après avoir gagné chacun des 7 précédents.



Depuis les débuts de Bruno Génésio avec Rennes en Ligue 1 le 10 mars dernier, le SRFC a récolté 19 points de moins à l’extérieur (13) qu’à domicile (32), le plus grand écart sur la période devant … Lorient (18 – 24 points à domicile, 6 en déplacement).



Lorient a marqué lors de chacun de ses 17 derniers matches à domicile en Ligue 1, meilleure série en cours et meilleure série dans l’histoire des Merlus.



Rennes (19) et Lorient (17) sont les 2 équipes qui ont aligné le plus de joueurs français différents en Ligue 1 cette saison.



Le défenseur de Lorient Houboulang Mendes a bloqué 15 tirs adverses en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur.



Martin Terrier est l’auteur des 2 derniers buts de Rennes contre Lorient en Ligue 1. Il a été décisif à 17 reprises avec le club breton en 2021 en L1 (12 buts, 5 assists), c’est au moins 7 de plus que tout autre joueur rennais.



Flavien Tait a initié 17 séquences dans le jeu ayant abouti à un tir en Ligue 1 cette saison, plus que tout autre joueur. Le milieu de Rennes est également celui qui a effectué le plus d’avant-dernières passes avant un tir dans l’élite en 2021/22 (19).