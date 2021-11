L1 (J15) : Tout savoir sur Lilles - Nantes

Lille ne trouve plus la formule pour gagner en Ligue 1. Mais les Dogues ont décroché un nouveau succès cruciel face à Salzbourg en Ligue des Champions, mardi soir. De quoi remobiliser les troupes de Jocelyn Gourvennec. Nantes, de son côté, reste sur trois matches sans victoire mais compte un petit point de plus que son adversaire du jour au classement.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille n’a perdu qu’un seul de ses 24 derniers matches contre Nantes en Ligue 1 (16 victoires, 7 nuls), c’était le 29 septembre 2015 (0-1).



Lille a remporté chacun de ses 5 derniers matches à domicile contre Nantes en Ligue 1, marquant 2 buts ou plus à chaque fois (12 buts au total).



Lille affiche 17 points après 14 matches en Ligue 1 2021/22, égalant le plus faible total d’un champion en titre à ce stade depuis le retour à 20 clubs en 2002/03 précédemment établi par Montpellier en 2012/13 (17 points, 9e au final).



Lille n’a remporté aucun de ses 5 derniers matches de Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), sa plus longue série depuis février-avril 2018 (11).



Nantes a perdu 3 de ses 4 derniers déplacements en Ligue 1 (1 nul), c’est autant que lors de ses 13 premiers en 2021 (6 victoires, 4 nuls).



Lille n’est pas parvenu à l’emporter malgré l’ouverture du score à 6 reprises en Ligue 1 cette saison (5 nuls et 1 défaite pour 4 victoires), c’est plus que toute autre équipe.



Lille (José Fonte) et Nantes (Alban Lafont) sont, avec Reims (Yunis Abdelhamid), les 3 équipes qui ont débuté toutes leurs rencontres de Ligue 1 2021/22 avec le même capitaine.



Jonathan David a inscrit 56% des buts de Lille en Ligue 1 cette saison (10/18), c’est 8 points de pourcentage de plus que tout autre joueur pour son équipe.



Aucun joueur n’a récupéré plus de ballons dans les 30 derniers mètres dans les 5 grands championnats européens cette saison que le milieu de Nantes Ludovic Blas (17).



L’entraîneur de Lille, Jocelyn Gourvennec, s’est imposé à 5 reprises contre des équipes dirigées par Antoine Kombouaré (Nantes) en Ligue 1, plus que contre tout autre homologue. C’est d’ailleurs le manager qu’il a le plus souvent croisé dans l’élite sans jamais connaître la défaite (6 rencontres).