L1 (J15) : Tout savoir sur Lille - Angers

Lille marque le pas avec une défaite puis un match nul sur ses deux dernières rencontres de Ligue 1. Angers, de son côté, continue d'enchaîner les défaites et de s'enfoncer à la dernière place du classement. Chaque semaine, l'urgence est de plus en plus importante du côté du SCO, qui continue de faire confiance à Gérald Baticle.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lille n’a remporté aucun de ses 2 derniers matches de Ligue 1 (0-1 à Lyon, 1-1 contre Rennes), après avoir gagné les 3 précédents. Le LOSC n’a plus enchainé 3 rencontres sans gagner en L1 depuis avril 2022 (4 – 2 nuls et 2 défaites).



Angers a perdu ses 6 derniers matches de Ligue 1 et pourrait égaler la pire série de son histoire dans l’élite (7 en janvier-mars 2022). Dernier avec 8 points après 14 matches, le SCO n’a affiché un bilan aussi faible qu’à 2 reprises dans l’élite (7 en 1974/75 et 8 en 1980/81, en comptant 3 points pour une victoire) et a été relégué à chaque fois.



Lille n’a gardé sa cage inviolée qu’une fois lors de ses 9 derniers matches à domicile en Ligue 1 (v Lens le 9 octobre dernier, 1-0), après y être parvenu à 6 reprises lors des 9 précédents.



Angers n’a gagné qu’un seul de ses 22 derniers matches de Ligue 1 contre une équipe du top 10 (4 nuls, 17 défaites), contre Montpellier le 11 septembre dernier (2-1).



Angers est la seule équipe de Ligue 1 2022/23 à avoir glané l’ensemble de ses points lors du multiplex du dimanche (8 en 8 matches).