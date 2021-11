L1 (J15) : Tout savoir sur Lens - Angers

Lens est tombé de haut dimanche dernier, sur la pelouse de Brest (4-0). Les Sang et Or ont cédé leur place sur le podium et vont devoir repartir de l'avant après une humiliation qui fait tâche. De son côté, Angers reste sur deux matches de rang sans défaite et n'a que trois points de retard sur son adversaire du soir.

Les stats à connaître (avec Opta)

Lens a perdu ses 2 dernières réceptions d’Angers en Ligue 1 (0-1 en août 1993 et 1-3 en novembre 2020), après ne s’être incliné qu’une seule fois lors des 17 premières (9 victoires, 7 nuls).



Lens a perdu 2 de ses 3 derniers matches en Ligue 1 (1 victoire), c’est autant que lors des 11 premiers cette saison (6 victoires, 3 nuls).



Lens a remporté 4 de ses 5 derniers matches à domicile en Ligue 1 (1 défaite), c’est autant que lors des 18 précédents (9 nuls, 5 défaites).



Angers n’a gagné qu’un seul de ses 11 derniers matches à l’extérieur en Ligue 1 (6 nuls, 4 défaites), c’était à Strasbourg lors de la 1ère journée cette saison (2-0).



Angers n’est resté muet qu’une seule fois lors de ses 17 derniers matches de Ligue 1 (26 buts marqués), après avoir échoué à marquer à 11 reprises lors des 17 précédents (9 buts inscrits).



Seul le Bayern Munich (95) a effectué plus de tirs cadrés que Lens (86) dans les 5 grands championnats européens cette saison.



Angers est l’équipe qui tente le plus de dribbles dans les 5 grands championnats européens cette saison (374), mais également celle qui affiche le pire pourcentage de dribbles réussis (38.2%). Sofiane Boufal est le joueur qui a tenté le plus de dribbles en 2021/22 (97).



Angers est l’équipe qui a encaissé le moins de buts dans le jeu en Ligue 1 cette saison (6). En revanche, seul Lorient (12) a concédé plus de buts à la suite d’un coup de pied arrêté que le SCO en 2021/22 (10).



Le milieu de Lens Przemyslaw Frankowski est impliqué dans 11 séquences dans le jeu ayant abouti à un but en Ligue 1 cette saison, seul Kylian Mbappé (15) fait mieux. Il en a initié 5 d’entre elles, c’est plus que quiconque dans l’élite.



Le milieu d’Angers Jimmy Cabot (2.3 km) et le défenseur de Lens Jonathan Gradit (2 km) sont les 2 joueurs qui affichent la plus grande distance de progression balle au pied en Ligue 1 cette saison.