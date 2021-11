L1 (J15) : Tout savoir sur Bordeaux - Brest

Bordeaux reste sur deux matches de rang sans victoire après avoir décroché un succès précieux. Le club au scapulaire est à portée de fusil de la zone de relégation et doit vite retrouver le chemin du succès. Brest a de son côté étrillé Lens (4-0) dimanche dernier pour signer son troisième succès de rang et remonter à la 13e place.

Les stats à connaître (avec Opta)

Bordeaux n’a gagné qu’un seul de ses 6 derniers matches contre Brest en Ligue 1 (3 nuls, 2 défaites), c’était le 6 décembre 2020 (1-0).



Brest a remporté ses 3 derniers matches de Ligue 1, mais n’a plus fait mieux dans l’élite depuis févriermars 1986 (4).



Les 3 derniers buts de Brest contre Bordeaux en Ligue 1 ont été marqués à partir de la 80e minute de jeu (Loris Benito contre son camp le 5 février 2020, Steve Mounié et Romain Faivre le 7 février 2021).



Bordeaux a encaissé 30 buts après 14 matches de Ligue 1 cette saison, son plus mauvais bilan à ce stade de la compétition depuis 1959/60 (49 – 20e et dernier au final). C’est également la seule équipe à n’avoir rendu aucune clean sheet dans l’élite en 2021/22.



Bordeaux est la seule équipe à ne pas avoir encore marqué de la tête en Ligue 1 cette saison. Le dernier joueur girondin à avoir trouvé le chemin des filets de la sorte dans l’élite est Enock Kwateng contre Reims le 23 mai dernier.



Brest est l’équipe qui effectue en moyenne le moins de passes avant un but en Ligue 1 cette saison (1.2). Il n’y a jamais eu plus de 4 passes en amont des buts du club finistérien dans l’élite en 2021/22.



Alberth Elis a marqué 3 buts lors de ses 4 premières titularisations avec Bordeaux en Ligue 1, meilleur total sous le maillot girondin à ce stade depuis Ludovic Obraniak en 2012 (3 également).



L’attaquant de Brest Franck Honorat est le joueur qui a adressé le plus de centres à un même partenaire en Ligue 1 cette saison, trouvant Steve Mounié de cette façon à 9 reprises.



Vladimir Petkovic n’a remporté que 14% de ses matches sur le banc de Bordeaux en Ligue 1 (2/14), plus faible pourcentage pour un entraîneur des Girondins dans l’élite.



L’entraîneur de Brest Michel Der Zakarian a remporté 8 rencontres contre Bordeaux en Ligue 1 (3 nuls, 4 défaites) – dont 4 des 5 plus récentes (1 nul) – soit l’adversaire contre lequel il s’est le plus souvent imposé dans l’élite (avec Nice).