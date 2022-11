L1 (J15) : Rennes domine Toulouse et passera la trêve sur le podium

Une équipe de Toulouse en difficulté avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs (deux nuls et deux défaites), se rendait à Rennes ce samedi soir, pour le compte de la 15eme journée de Ligue 1. Les Bretons, qui n'ont plus connu la défaite depuis le 24 août dernier et un revers à Lens (1-2), ont d'ailleurs ouvert le score à la 25eme minute par l'entremise de Bourigeaud. Au départ de l'action avec un coup du sombrero, ce dernier ouvrait la marque d'un enroulé du droit suite à un ballon de Majer, dévié par Keben. Terrier filait dans le camp adverse plein axe, puis osait une tentative puissante à 20 mètres que Dupé détournait en corner. Peu avant le repos, Bourigeaud tentait une frappe trop enlevée et qui passait au-dessus du but de Dupé.







1-0, c'était donc le score au repos, et l'équipe visiteuse, malgré ses qualités joueuses et son audace, n'avait pas pu mettre en danger des Bretons pragmatiques et efficaces sur attaques rapides. Dupé avait été très sollicité et avait d'ailleurs été de nouveau sollicité en début de seconde période, répondant présent sur une frappe de Majer. Mais le TFC allait finir par être récompensé de ses bonnes intentions, avec une égalisation signée Dallinga d'une frappe croisée du droit à la 55eme minute. Mais Kalimuendo allait permettre aux locaux de reprendre l'avantage à peine trois minutes plus tard. Une frappe du droit de Terrier était détournée par Dupé sur Kalimuendo, qui marquait dans le but vide. Toulouse rétorquait presque immédiatement avec Chaïbi qui pouvait armer un tir du droit à 20 mètres. Mandanda détournait en corner d'un bel arrêt de la main opposée. 2-1, le score n'allait plus évoluer cependant et Rennes s'offre un beau succès face au TFC mais également la certitude de passer la trêve liée à la Coupe du Monde sur le podium.