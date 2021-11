L1 (J15) : Nouveau match nul pour Monaco et Strasbourg

Un 4eme penalty inscrit par Ben Yedder cette saison

Ce n’était clairement pas la meilleure prestation de l’AS Monaco cette saison, en Ligue 1. Après leur victoire en Ligue Europa jeudi contre la Real Sociedad (2-1), les hommes de Niko Kovač pouvaient se rapprocher du podium en cas de succès ce dimanche contre le RC Strasbourg. Ils ont essayé de s’employer à trouver le chemin de succès au plus tôt, mais la première tentative de Wissam Ben Yedder, en angle fermé, a trouvé le poteau droit de Matz Sels (9eme). C’est ensuite Guillermo Maripán qui va mettre en danger l’arrière-garde strasbourgeoise sur corner, mais la reprise de la tête du défenseur international chilien, repoussée du bras par Alexander Djiku (32eme), n’a pas permis aux Monégasques d’obtenir un penalty. La réussite s’est cependant invitée auprès des coéquipiers de Kévin Volland quelques minutes plus tard, quand l’attaquant allemand a été a retenu par le bras dans la surface par Djiku. L’occasion pour Wissam Ben Yedder d’inscrire son 8eme but de la saison sur penalty, quelques secondes avant la pause (1-0, 45eme+1).

Boadu a manqué la balle de match

Le 4eme penalty inscrit par l’attaquant des Bleus cette saison en Ligue 1, plus que tout autre joueur dans l’élite de notre football en 2021-2022. Les Monégasques n’ont pas longtemps profité de leur avantage, puisque que quelques secondes après le coup d’envoi de la seconde période, c’est Youssouf Fofana qui a fauché Ludovic Ajorque dans la surface de réparation des Principautaires. Un penalty inscrit par Ajorque en personne, pour son 6eme but en Ligue 1 cette saison (1-1, 48eme). Malgré plusieurs opportunités dangereuses en fin de rencontre, les coéquipiers de Myron Boadu, qui a manqué la balle au bout du temps additionnel malgré un service idéal d’Ismail Jakobs (90eme+5), n’ont pu remporter leur 5eme succès de la saison en championnat. L’AS Monaco reste même sur 4 matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. En face, le Racing Club de Strasbourg obtient un 3eme match nul consécutif dans l’élite. Mercredi, l’AS Monaco sera à Angers et Strasbourg recevra Bordeaux, dans le cadre de la 16eme journée de Ligue 1.