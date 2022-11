L1 (J15) : Lille sans pitié avec Angers

📈 Les chiffres de la victoire courte mais précieuse du @losclive 📊 ! #LOSCSCO pic.twitter.com/jaK4A28piD — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 13, 2022

"Notre plus mauvaise prestation"

Ces dernières semaines, les observateurs avaient du mal à concevoir comment Lille, avec un jeu léché, beaucoup d'audace et moult occasions, n'avaient récolté qu'un point contre Lyon (0-1) et Rennes (1-1) lors des ses deux précédentes sorties en Ligue 1. Ce dimanche, on serait tenté d'écrire qu'une même circonspection pourrait habituer les suiveurs du championnat de France. Cette fois-ci, le Losc a produit une prestation très pauvre et s'est emparé des trois points.La victime fut angevine - déjà la onzième défaite du SCO en quinze journées -, et ce n'est pas usurpé d'écrire qu'elle fut plutôt malheureuse. Le Losc a inscrit le seul but du match sur corner, une belle tête de Djalo servi par Cabella (1-0, 35e) et ne s'est quasiment pas montré dangereux du match outre ce but. Seuls Cabella, d'un lob non cadré (8e), et Ounas, arrivé trop court devant Fofana (61e), ont offert des micro-frissons au public de Pierre-Mauroy.A la décharge des Dogues, les visiteurs angevins furent positionnés très bas sur le terrain, nombreux et solidaires en défense et donc difficiles à contourner. Ils avaient pourtant réussi à ouvrir le score sur une belle offensive conclue par Salama, un but finalement refusé pour une position de hors-jeu limite de Capelle (34e). Les joueurs de Baticle se sont par ailleurs vus offrir une balle d'égalisation en toute fin de match, que Sima a gaspillé en déchirant sa frappe (88e).Peu inspirés offensivement et souvent battus dans les duels, les Nordistes ont même terminé la rencontre à dix après un geste fou de l'entrant Baleba, venu écraser la jambe de Bentaleb avec ses deux pieds (74e). Sans conséquence au tableau d'affichage pour le Losc. ", a reconnu Benjamin André au micro d'Amazon Prime au terme de la rencontre.." Une victoire qui remet Lille, toujours 7e, à cinq points de Rennes et du podium. A l'inverse, Angers reste bon dernier, à désormais cinq longueurs du premier non-relégable brestois (16e).